توضيح هام بشأن حقوق الشركات المستثمرة داخل محطة قطار الحرمين بجدة

نايف السالم(صدى):

أكد مصدر مسؤول أن حقوق الشركات المستثمرة داخل محطة قطار الحرمين بالسليمانية في جدة، التي تعرضت لحريق هائل قبل نحو أسبوعين، محفوظة من خلال العقود المبرمة مع المحلات التجارية.

وأبان أن هذه العقود تحدد مسؤولية إعادة تأهيل أي محلات تضررت جرَّاء الحريق، وسيتم تنفيذ ما نصت عليه في هذا الصدد.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن وزارة النقل ستوفر كافة التسهيلات والتعويضات للمستثمرين، وسيتم توفير حلول ترضي كافة الأطراف، كما تبيم أن موظفي المحطة يتقاضون رواتبهم دون توقف أو تأخير رغم توقف العمل بالقطار منذ اندلاع الحريق.