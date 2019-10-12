رجل يقطع لسان زوجته لمطالبته بالعمل للإنفاق على الأسرة

نيودلهي(صدى):

أقدم رجل هندي يعيش في مقاطعة جاهو بورا ، على ارتكاب جريمة بشعة حيث حاول قطع لسان زوجته بسكين بعدما طالبته خلال مشاجرة جرت بينهما، بالبحث عن عمل.

وتقدمت الزوجة ببلاغ للشرطة الهندية قالت فيه أن زوجها أهانها بشدة بعدما رفضت إعطاءه نقودًا، وأنها حاولت كثيرًا مساعدته من أجل الحصول على عمل أو البدء في مشروع صغير دون جدوى، حيث كان يندلع الشجار بينهما في كل مرة.

وأوضحت أن زوجها قبل أن يقدم على فعلته تودد لها وقال إنه يريد تقبيلها وبعدها نزع سكين بين طيات ملابسه، وأصابها بجرح شديد في لسانها، وهو يحاول قطعه ولاذ بالفرار.

وجرى نقل السيدة للمستشفى، حيث نجح الأطباء في إعادة خياطة الجزء المقطوع من لسانها، في حين ما زال زوجها فارًا من الشرطة.