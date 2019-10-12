صورة بألف كلمة.. «آل الشيخ» يسخر من قطر في بطولة عالمية مقارنةً بحفل موسم الرياض

ماجد القزيز(صدى):

سخر رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ عن الوضع المخزي للبطولات القطرية وملاعبها الخاوية في بطولة العالم للأندية مقارنةً بما شهده ملعب الملك فهد أمس الجمعة من جموع حاشدة في أحد حفلات فعاليات موسم الرياض .

ونشر ” آل الشيخ ” صورتين أحدهما لجمهور المملكة خلال حفل فرقة BTS والذي ضم ما يزيد عن 60 ألف متفرج ، ومدرج البطولة القطرية الخالية من الجماهير في مشهد يدعو للسخرية .

الجدير بالذكر أن فعاليات موسم الرياض شهدت حشود غفيرة مع يومها الأول أمس الجمعة ، إذ احتشد في معرض الصقور أيضاً أكثر من 220 ألف زائر ، بخلاف عشرات الآلاف بحفل فرقة BTS .

كما حققت مشاهدات حفل فرقة BTS بالرياض حوالي 11 مليون و60 ألف حول العالم ، في مواقف تبرز تأثير المملكة عالمياً مقارنةً بدويلة قطر .