بعد ساعات من الزفاف.. عريس يتعرض للضرب المبرح من أهل العروس

القاهرة(صدى):

في واقعة غريبة من نوعها ، تعرض عريس للضرب المبرح في ” يوم الصباحية ” على يد أهل عروسه في أحد المحافظات المصرية بسبب زواجه من ابنتهم دون موافقتهم .

وفي التفاصيل ، فقد فوجئ العريس بشقيق العروس وابن اخيه وهما يعتديان عليه بالضرب المبرح بلكمات متعددة ومتفرقة بجسده .

وفور ورود بلاغ بالواقعة ، تبين من التحقيقات أن المجني عليه كان على علاقة عاطفية بالفتاة وتقدم بالفعل لخطبتها ، إلا أن أسرتها رفضت بينما كان لوالدتها رأي آخر .

وبالفعل ساعدت والدة الفتاة العروسين على إتمام الزواج دون علم باقي الأسرة ، وعندما تم الكشف عن الواقعة في اليوم التالي للزفاف .