معجب يتتبع مغنية المفضلة ويعتدي عليها من صورة عينها

طوكيو(صدى):

ألقت الشرطة اليابانية القبض على رجل اعتدى على مغنية، بعد أن نجح في تحديد موقعها من خلال صورة “سيلفي” التقطتها.

وأكدت الشرطة اليابانية في بيان إعلامي ، أن المتهم الذي يبلغ من العمر 26 سنة، من معجبي مغنية البوب الضحية، التي لم يتم الكشف عن هويتها، واهتم بمتابعة منشوراتها على مواقع التواصل لمحاولة التعرف على موقع شقتها في طوكيو.

واستطاع المتهم الياباني أن يتوصل إلى المغنية عبر إحدى صورها، حيث ظل يكبر هذه الصورة ويقربها حتى نجح في تحديد صورة شعار محطة القطار المنعكسة على عينها، ثم تحديد موقع المحطة من خلال خرائط جوجل.

وبعدها، اتجه الرجل إلى المحطة وانتظر حتى وصلت الفتاة بداية سبتمبر الماضي ، ثم لحقها إلى منزلها حيث اعتدى عليها، وتمكنت الشرطة من القبض عليه من خلال كاميرات المراقبة المنتشرة في أنحاء المكان.