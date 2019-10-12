طرق فعالة لعلاج مشاكل البشرة الشائعة 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أشار خبير تجميل إلي علاجات فعالة ومذهلة لمشاكل البشرة الشائعة من أبرزها أولا.. العدة الوردية: تظهر على شكل أوعية دموية على سطح البشرة. إلا أن الخضوع لجلسات اللايزر كفيل بإعادة توحيد لون البشرة، كما يمكن اللجوء إلى علاج اللايزر الملون النبضي الذي يفجّر الأوعية الظاهرة ويمحو بقع الاحمرار الموجودة. يفترض أن يظهر التحسّن بعد الخضوع لجلسة واحدة أو جلستين على الأكثر.

ثانيا.. الندوب: تنجم الندوب عن عملية جراحية، أو حادث سير، أو حبّ الشباب، و يمكن التخلص منها بسهولة بفضل التطورات التقنية الحاصلة. إذا كانت الندبة متضخمة جداً، يتم أولاً وضع صفيحة من هلام السيليكون- صفيحة معتمة إذا كانت البشرة معرّضة للأشعة فوق البنفسجية (مثل الوجه والذراعين…). يُفترض أن تتحسّن الندبة تدريجاً لتختفي أخيراً، وفي حال لم تتحسّن الندبة، يمكن اللجوء إلى اللايزر النبضي الملون الذي يكبح تكوّن ألياف كولاجين جديدة.

ثالثا.. بقع الحمل: تظهر بقع ملونة على بشرة المرأة نتيجة التحفيز المفرط للميلانين بسبب التقلّبات الهورمونية والعوامل الوراثية، يمكن اللجوء إلى التقشير الناعم بواسطة أحماض الفاكهة، أو إلى اللايزر النبضي الملون الذي يحول دون إنتاج الميلانين.