سبب اعتقال مراسل العربية في تركيا 

أنقرة(صدى):

قامت السلطات التركية باعتقال مراسل قناة العربية زيدان زنكلو، اليوم السبت، بسبب تغطية الاعتداء العسكري التركي ضد المدنيين في سوريا.

واقتادت السلطات التركية المراسل الصحافي السوري زيدان زنكلو في عربة مدرعة من المنطقة الحدودية التي كان يغطي فيها الأحداث، قبل أن تأمره بالمغادرة إلى إسطنبول.

وتبين السلطات التركية صادرت تصريح العمل الخاص بمراسل “العربية”، وألغت إقامته، ومنحته حتى مساء الاثنين لمغادرة تركيا.