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بعد تعرضه لهجوم إرهابي.. حقل خريص النفطي يُعاود الإنتاج بشكل كامل

بعد تعرضه لهجوم إرهابي.. حقل خريص النفطي يُعاود الإنتاج بشكل كامل
علي القحطاني(صدى):

صرح مسؤول بشركة ” أرامكو ” بأن حقل ” خريص ” النفطي، عاود الإنتاج بشكلٍ كامل بعد تعرُّضه لهجومٍ إرهابي الشهر الماضي.

وتفصيلآ، قال فهد عبدالكريم، المدير العام لمنطقة الأعمال الجنوبية للنفط لدى ” أرامكو ” : ” حقل خريص عاد إلى كامل الإنتاج؛ بعد أن أُصيبت أربعة مواقع في الحقل ” .

كما أبان أن إنتاج الحقل حاليًا 1.45 مليون برميل يوميًا، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي رغم أن آثار القصف ما زالت موجودة.


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