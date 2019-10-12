باكستان: المملكة لم تطلب أيّ وساطة من «عمران خان» مع إيران

إسلام آباد(صدى):

ردت وزارة الخارجية الباكستانية في بيانٍ لها اليوم السبت على الأخبار المتداولة عن وساطة رئيس وزراء باكستان عمران خان؛ بين السعودية وإيران.

وقال الوزارة في بيانها إن هنالك تقارير في بعض وسائل الإعلام الأجنبية تقول إن السلطات السعودية أرسلت خطاباً أو رسالة لرئيس الوزراء الباكستاني؛ ليوصلها إلى القيادة الإيرانية من أجل الحوار بين إيران والسعودية، وذكرت بعض التقارير أن صاحب السمو الملكي ولي العهد، هو مَن أرسل الخطاب أو الرسالة.

وأضافت أن ليس لهذه التقارير أيّ أساس من الصحة؛ لأنه لم يُرسل مثل هذه الرسالة أو الخطاب، ولم تطلب المملكة العربية السعودية من باكستان القيام بأيّ دور وساطة مع إيران.