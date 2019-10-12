«رونالدينيو» في قفص الإتهام بسبب جريمة نصب

ماجد محمد(صدى):

اتهمت السلطات البرازيلية أسطورة كرة القدم البرازيلي ” رونالدينيو ” بالإحتيال على المواطنين لترويجه لشركة تخدع عملائها عبر التسويق الهرمي المحظور في البلاد .

وكشفت تقارير صحفية ، أن النجم البرازيلي بطل العالم عام 2002 ، لم يكن وجه دعائي لها فقط بل كان شريك ومؤسس للشركة التي ادعت أنها للساعات والمجوهرات بينما اتضح نشاطها الحقيقي وتورطها في عمليات نصب .

وأكد محامي رونالدينيو أن الأخير قطع علاقته بالشركة بعد أسبوعين من معرفة نشاطها ، غير أن الفصل أمام مجلس النواب البرازيلي بعد استدعاء النجم المتهم .

وكان رونالدينيو قد واجه مؤخراً عدة أزمات عرضته للإفلاس وتراكم الديون ، كما تم اتهامه بإقامة مشروع على أرض محمية مملوكة للدولة وتم سحب جواز سفره واستعاده بعد معاناة طويلة .