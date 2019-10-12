حقيقة تطبيق ضريبة التبغ على الأغذية والمشروبات بالمطاعم المقدمة للشيشة

فهد القزيز(صدى):

أكدت الجهات المسؤولة عدم صحة الأنباء المتداولة حول تطبيق ضريبة التبغ على الأغذية والمشروبات المقدمة في المحال المرخص لها بتقديم الشيشة ، وأن الضريبة ستقتصر على الشيشة ومنتجات الدخان فقط .

كما أكدت أنه لم يعلن بعد عن طريقة حساب ضريبة التبغ ، والتي سيتم نشرها تفصيلاً مع اللائحة بالجريدة الرسمية ليتم التطبيق بعدها .

وكان رواد مواقع التواصل الإجتماعي قد تداولوا تطبيق الضريبة على المأكولات والمشروبات بما يعني دفع ضعف سعر الوجبة أو المشروب ، وسط تحذيرات من إرتياد المطاعم والكافيهات المقدمة للشيشة .

الجدير بالذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تبدأ الترخيص للمطاعم المقدمة للشيشة بناءً على اللائحة الخاصة بتقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها .

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