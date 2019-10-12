«ترامب» يعلن استقالة القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي

واشنطن(صدى):

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أن كيفن ماكالينان، القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي، سيستقيل من منصبه.

وقال ترامب في تغريدة منشورة على موقع “تويتر”:” كيفن الآن، وبعد سنوات عديدة في الحكومة، يرغب في قضاء المزيد من الوقت مع أسرته وينتقل للعمل في القطاع الخاص”.

وأوضح ترمب أنه سيعلن عن مرشح جديد لتولي المنصب الأسبوع الجاري، وكان ماكالينان قد تولى منصبه في أعقاب استقالة وزيرة الأمن الداخلي السابقة كيرستشن نيلسن في أبريل الماضي.