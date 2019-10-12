بالفيديو.. «مستشفى الملك خالد للعيون» يقدم نصائح هامة للأسر للعناية بنظر أطفالهم

الرياض(صدى):

قدم مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض عدد من النصائح للأسر من أجل العناية بأطفالهم في حال وجود أي مشاكل في النظر، مؤكداً أن الكشف المبكر لعين الطفل يزيد فرصة نجاح العلاج.

وقال الدكتور د عبد الله العويد أخصائي طب وجراحة عيون الأطفال والحول بالمستشفى في فيديو توعوي بمناسبة اليوم العالمي للبصر، إن نظر الطفل يبدأ بالتطور خلال الأشهر الأولى إلى السنوات الأولى حتى يصل إلى نظر البالغ من عمر 3 إلى 5 سنوات.

وأضاف أن لتطور النظر بشكل صحيح عدة عوامل يجب توفرها، من أهمها هو وصول الصورة بشكل وأضح حتي يتم ترجمتها إلى صورة واضحة في كلتا العينين، ولتجنب حدوث ما يسمي بالكسل الوظيفي.

ونوه العويد إلى أن هناك عدة اسباب للكسل الوظيفي للعين، وهو وجود حول في احدى العينين او كلتاهما، أو ما يسمي بالعيوب الانكسارية، أي طول النظر قصر النظر أو وجود الماء الابيض الخلقي، ناصحاً بفحص الطفل خلال الستة أشهر الاولى ومن ثم خلال 3 سنوات الأولى وحتى دخوله المدرسة في حال ملاحظة الأهل وجود أي حول أو أي مشاكل في النظر.

وكان مستشفى الملك خالد للعيون بالرياض قد استضاف اليوم السبت بالعاصمة الرياض ، ٤ من دور الرعاية الاجتماعية بمناسبة اليوم العالمي للبصر تحت شعار ” البصر أولاً ” ، وأجرى الفريق الطبي بالمستشفى فحوصات شاملة للعين لعدد كبير من الأيتام.