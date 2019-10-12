موعد الإعلان عن أكبر منطقة لوجستية في المملكة

علي القحطاني(صدى):

أعلنت وزارة النقل عن تنظيم فعاليات ” المؤتمر اللوجستي ” في نسخته الثالثة بالرياض غدا الأحد، وذلك بحضور وزير النقل، ونحو 2000 مشارك من الخبراء المختصين بقطاع سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية وعدد من كبار المستثمرين والعاملين في القطاع.

ومن المتوقع أن المؤتمر سيشهد إعلان الهيئة العامة للموانئ ” موانئ ” عن أكبر منطقة لوجستية متكاملة في المملكة، التي تتجاوز مساحتها 2 مليون متر مربع في مرحلتها الأولى.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن المنطقة اللوجستية ستعزز موقع المملكة الاستراتيجي كمحور في حركة التبادل التجاري وخصوصاً بين القارات الثلاث أوروبا وآسيا وإفريقيا، إذ ستكون هذه المنطقة منصة إيداع وإعادة تصدير جمركية، وذلك ضمن جهودها للاستغلال الأمثل لقدراتها وطاقاتها الاستيعابية المتطورة في الموانئ.