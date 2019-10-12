«موسى» لـ نادي طرابزون سبور التركي: وجودي في النصر يهدد حياتي الكروية
كشفت تقارير صحفية أن النيجيري أحمد موسى، لاعب نادي النصر، أرسل رسالة إلى نادي طرابزون سبور التركي، عبر زميله في المنتخب أوجيني أونازي.
حيث طالبهم ” موسى ” في الرسالة بالتفاوض مع فريقه النصر؛ للتعاقد معه في الشتاء القادم، مبينًا أن وجوده في نادي النصر يهدد حياته الكروية.
تجدر الإشارة إلى أن ” أونازي ” لعب في وقت سابق دور الوسيط بين موسى وطرابزون سبور، لنقل نجم النصر إلى الفريق التركي.
يذكر أن نادي النصر كان يرغب بالفعل في التخلي عن ” موسى ” في الصيف الحالي، وتعويضه بصفقة أجنبية جديدة، ولكنه فشل في تسويقه بالشكل الذي يعوض الأموال الذي صرفها عليه.
زائر[ عدد التعليقات: 248 ] نشر منذ 3 ساعات
قال يهدد حياته !!
إدارة النصر دمرت الكثير من لاعبيها الكبار والمشهورين وطردتهم ولم تسلمهم ريال واحد بعد أن خدموا النادي لسنين طويلة أمثال : ماجد والجمعان والهريفي ويوسف خميس وغيرهم !!!
طردت إعلاميي النصر الذين مازالوا يطبلوا ويزمروا للنادي حتى هذه الساعة !!!
فريق جاليات وكانت تديره الجالية السودانية واليمنية ماذا تتوقع منه ؟
فهد الشريف[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
احمد موسي لم يقدم مستوى مع النصر أكثر وقته مصاب وصفقه خاسرة جدا
رااايق[ عدد التعليقات: 7403 ] نشر منذ 46 دقيقة
كشفت تقارير صحفية*!!!
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يعني صدقني يعني *!!!!!! ههههههههههههههههه