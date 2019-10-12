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«موسى» لـ نادي طرابزون سبور التركي: وجودي في النصر يهدد حياتي الكروية

«موسى» لـ نادي طرابزون سبور التركي: وجودي في النصر يهدد حياتي الكروية
نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير صحفية أن النيجيري أحمد موسى، لاعب نادي النصر، أرسل رسالة إلى نادي طرابزون سبور التركي، عبر زميله في المنتخب أوجيني أونازي.

حيث طالبهم ” موسى ” في الرسالة بالتفاوض مع فريقه النصر؛ للتعاقد معه في الشتاء القادم، مبينًا أن وجوده في نادي النصر يهدد حياته الكروية.

تجدر الإشارة إلى أن ” أونازي ” لعب في وقت سابق دور الوسيط بين موسى وطرابزون سبور، لنقل نجم النصر إلى الفريق التركي.

يذكر أن نادي النصر كان يرغب بالفعل في التخلي عن ” موسى ” في الصيف الحالي، وتعويضه بصفقة أجنبية جديدة، ولكنه فشل في تسويقه بالشكل الذي يعوض الأموال الذي صرفها عليه.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 248 ] نشر منذ 3 ساعات

قال يهدد حياته !!
إدارة النصر دمرت الكثير من لاعبيها الكبار والمشهورين وطردتهم ولم تسلمهم ريال واحد بعد أن خدموا النادي لسنين طويلة أمثال : ماجد والجمعان والهريفي ويوسف خميس وغيرهم !!!
طردت إعلاميي النصر الذين مازالوا يطبلوا ويزمروا للنادي حتى هذه الساعة !!!
فريق جاليات وكانت تديره الجالية السودانية واليمنية ماذا تتوقع منه ؟

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين

احمد موسي لم يقدم مستوى مع النصر أكثر وقته مصاب وصفقه خاسرة جدا

[ عدد التعليقات: 7403 ] نشر منذ 46 دقيقة

كشفت تقارير صحفية*!!!
*
يعني صدقني يعني *!!!!!! ههههههههههههههههه

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