«موسى» لـ نادي طرابزون سبور التركي: وجودي في النصر يهدد حياتي الكروية

نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير صحفية أن النيجيري أحمد موسى، لاعب نادي النصر، أرسل رسالة إلى نادي طرابزون سبور التركي، عبر زميله في المنتخب أوجيني أونازي.

حيث طالبهم ” موسى ” في الرسالة بالتفاوض مع فريقه النصر؛ للتعاقد معه في الشتاء القادم، مبينًا أن وجوده في نادي النصر يهدد حياته الكروية.

تجدر الإشارة إلى أن ” أونازي ” لعب في وقت سابق دور الوسيط بين موسى وطرابزون سبور، لنقل نجم النصر إلى الفريق التركي.

يذكر أن نادي النصر كان يرغب بالفعل في التخلي عن ” موسى ” في الصيف الحالي، وتعويضه بصفقة أجنبية جديدة، ولكنه فشل في تسويقه بالشكل الذي يعوض الأموال الذي صرفها عليه.