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وفاة أول إنسان يمشي في الفضاء.. وفيديو نادر لأحد رحلاته الفضائية

وفاة أول إنسان يمشي في الفضاء.. وفيديو نادر لأحد رحلاته الفضائية
وكالات(صدى):

رحل عن الحياة اليوم السبت ، أول إنسان مشى في الفضاء ، السوفيتي ” أليكسي ليونوف ” عن عمر يناهز 89 عام .

واستطاع “ليونوف ” أن يحقق إنجازات تاريخية في علم الفلك والفضاء ، إذ بدأ رحلته العملية بالإنضمام لصفوف القوات الجوية السوفيتية ، وبعد أن تدرج أصبح قائد بعثة فضاء مشتركة بين الإتحاد السوفيتي والولايات المتحدة ليطبع أول بصمة قدم لإنسان على الفضاء .

وعمل “ليونوف ” كمدرب لرواد الفضاء وقدم العديد من المهام الفضائية والبحوث العلمية الهامة .

وكان رائد الفضاء الراحل قد خرج إلى الفضاء المفتوح عام 1965 م ، وقضى 12 دقيقة و9 ثوان ، في إنجاز إنساني غير مسبوق .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 284 ] نشر منذ 1 ساعة

هذا كذب…
والذكي يقول كاف…؟

[ عدد التعليقات: 84371 ] نشر منذ 26 دقيقة

طيب ليش مادفنوه باالفضاء ..؟

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