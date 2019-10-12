وفاة أول إنسان يمشي في الفضاء.. وفيديو نادر لأحد رحلاته الفضائية
رحل عن الحياة اليوم السبت ، أول إنسان مشى في الفضاء ، السوفيتي ” أليكسي ليونوف ” عن عمر يناهز 89 عام .
واستطاع “ليونوف ” أن يحقق إنجازات تاريخية في علم الفلك والفضاء ، إذ بدأ رحلته العملية بالإنضمام لصفوف القوات الجوية السوفيتية ، وبعد أن تدرج أصبح قائد بعثة فضاء مشتركة بين الإتحاد السوفيتي والولايات المتحدة ليطبع أول بصمة قدم لإنسان على الفضاء .
وعمل “ليونوف ” كمدرب لرواد الفضاء وقدم العديد من المهام الفضائية والبحوث العلمية الهامة .
وكان رائد الفضاء الراحل قد خرج إلى الفضاء المفتوح عام 1965 م ، وقضى 12 دقيقة و9 ثوان ، في إنجاز إنساني غير مسبوق .
دفتر بن كتاب[ عدد التعليقات: 284 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا كذب…
والذكي يقول كاف…؟
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84371 ] نشر منذ 26 دقيقة
طيب ليش مادفنوه باالفضاء ..؟