«سامسونج» تستعد لطرح نسخة أقل تكلفة من «جلاكسي نوت 10»

وكالات(صدى):

وضعت ” سامسونج ” خطة لطرح إصدار أقل تكلفة من هاتفها ” جلاكسي نوت 10 ″ ، والذي سيحمل اسم ” لايت ” إلى جانب الاسم الأول للهاتف.

حيث كشفت الشركة الكورية الجنوبية هذا العام عن ” جلاكسي نوت 10 ونوت 10 بلس ” ، والأخير المنتظر نوت 10 لايت.

وكشفت تقرير لموقع تقني أن الإصدار الجديد يحمل رقم كودي SM-N770F، وسيصل إلى الدول الأوروبية بلونين على الأقل هما ” الأسود، والأحمر ” .

يذكر أن إستراتيجية طرح 3 إصدارات من نفس الهاتف ليست بالجديدة بالنسبة لـ ” سامسونج ” هذا العام.

حيث طرحت أيضًا الشركة 3 إصدارات من هاتفها ” جلاكسي S10 ” ، وكانت متفاوتة من حيث الإمكانيات والسعر بالتأكيد.