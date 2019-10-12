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«سامسونج» تستعد لطرح نسخة أقل تكلفة من «جلاكسي نوت 10»

«سامسونج» تستعد لطرح نسخة أقل تكلفة من «جلاكسي نوت 10»
وكالات(صدى):

وضعت ” سامسونج ” خطة لطرح إصدار أقل تكلفة من هاتفها ” جلاكسي نوت 10 ″ ، والذي سيحمل اسم ” لايت ” إلى جانب الاسم الأول للهاتف.

حيث كشفت الشركة الكورية الجنوبية هذا العام عن ” جلاكسي نوت 10 ونوت 10 بلس ” ، والأخير المنتظر نوت 10 لايت.

وكشفت تقرير لموقع تقني أن الإصدار الجديد يحمل رقم كودي SM-N770F، وسيصل إلى الدول الأوروبية بلونين على الأقل هما ” الأسود، والأحمر ” .

يذكر أن إستراتيجية طرح 3 إصدارات من نفس الهاتف ليست بالجديدة بالنسبة لـ ” سامسونج ” هذا العام.

حيث طرحت أيضًا الشركة 3 إصدارات من هاتفها ” جلاكسي S10 ” ، وكانت متفاوتة من حيث الإمكانيات والسعر بالتأكيد.


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