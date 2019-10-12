«كراني» يحذر من هطول أمطار غزيرة اليوم ويكشف أكثر المناطق تأثرا
حذر خبير الأرصاد الجوية ” حسن كراني ” من استمرار هطول الأمطار اليوم السبت ؛ مع التغير المناخي الملحوظ في جميع مناطق المملكة.
وقال ” كراني ” ان الامطار متمركزة على المناطق الشمالية الغربية ‘ وشرقا حتى عرعر والجوف والوسطى ومنطقة المدينة المنورة وجنوب مكة المكرمة والمرتفعات الجنوبية الغربية حتى جازان.
الجدير بالذكر ان الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ؛ حذرت من هطول رعدية اليوم مع نشاط الرياح على جازان وعسير والباحة ومكة وتبوك وحائل والجوف والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية ؛ مطالبة بضرورة البعد عن مناطق السيول والمنحدرات.
الغامدي جدة[ عدد التعليقات: 287 ] نشر منذ 18 دقيقة
وين الباحك هذه ؟؟؟؟