بايبولار في الصالون الثقافي بأدبي جدة

حسين العلي(صدى):

يناقش الصالون الثقافي في لقائه الدوري غدا الأحد 13 أكتوبر 2019م/ 14 صفر 1441هـ، رواية ” بايبولار ” للأديبة والإعلامية الشابة غادة عبود، الرواية تتناول القضية الأزلية بين الشمال والجنوب، من خلال تنقل الطبيبة كرمة عبد الودود بين جنوب جدة وشمالها.

حيث تسكن في الجنوب وتعمل في مستشفى استثماري في الشمال، بينما تنتابها نوبات اكتئاب ثنائي القطب الذي تعاني منه، نتيجة الرفض المختزن من كل ما يدور حولها من ازدواجية.

ستقدم عبود رؤيتها للقضية من خلال أحداث الرواية، تدير الحوار وتقدم رؤية طبية واجتماعية الطبيبة والأديبة الدكتورة سعاد جابر عضو لجنة الصالون الثقافي، ويواصل الصالون الثقافي فتح مجال الحضور للمثقفين والمثقفات في لقاءاته، مكتبة النادي ” 8 ” مساء.