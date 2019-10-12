وفاة فتاة أخرى بعد «إسراء غريب».. و«الصحة الفلسطينية» تصدر بيان عن الواقعة

القدس المحتلة(صدى):

بعد أقل من شهرين على وفاة الفتاة الفلسطينية التي أشعلت قضيتها الرأي العام العربي ؛ توفيت فتاة فلسطينية أخرى في ظروف غامضة.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي مطالبة بكشف حقيقة ما تعرضت له الفتاة واسفر عن وفاتها المفاجئة بهذا الشكل المريب ؛ كما تصاعد الغضب في الشارع الفلسطيني.

وأصدرت وزارة الصحة الفلسطينية بيان لها قالت فيه أن الفتاة المرحومة ” مرح هاني العيسوي ” طالبة بجامعة بيرزيت تبرعت بالدم أثناء حملة تبرع لبنك الدم المركزي وتم نقلها بعدها لمستشفي هداسا الإسرائيلي واكتشاف اصابتها بفيروس غير معروف.

وتابعت الوزارة ان فريقها اجرى الفحص الطبي اللازم للتأكد من خلو وحدات الدم المستخدمة من فيروسات الكبد الوبائي والإيدز والسلفس وتم التأكد من سلامتها بالفعل.

واضافت ان شقيق الفتاة تحدث للأطباء المسؤولين وطلب اتلاف وحدة الدم الخاصة بها مؤكدا انها كانت مصابة بفيروس غير معروف.

واستنكرت الوزارة ما يقال حول تلوث وحدات دم التبرع مؤكدة انها آمنة ومعقمة وان الفتاة كانت مصابة بالفيروس قبل التبرع كما اكد ذويها.