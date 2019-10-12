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بالفيديو.. تعليق أول سائحة أجنبية بعد وصولها المملكة بتأشيرة سياحية 

بالفيديو.. تعليق أول سائحة أجنبية بعد وصولها المملكة بتأشيرة سياحية 
بريدة(صدى):

رصدت أول سائحة أجنبية تصل المملكة بتأشيرة سياحية عبر حسابها على “ سناب شات ” ، لحظة توقفها لتناول الطعام أمام أحد مطاعم الوجبات السريعة في بريدة.

وبدت السائحة وهي تقود سيارة، موضحة أنها تحب قيادة السيارات في شوارع المملكة، كما ظهرت السائحة وهي تتناول وجبة “ دجاج ” ،

وعبرت عن سعادتها بتناول الطعام بالمملكة، لافتة

إلي أنها تحب تناول “الكليجا”، وتشعر بأنها طعام مميز ومختلف.


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