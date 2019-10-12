احذري.. قارورة الماء بيئة غنية بالجراثيم إذا لم تنظف بشكل صحيح

نيويورك(صدى):

كشف أحد علماء الأحياء المجهرية أن ” قارورة الماء ” قد تصبح بيئة غنية بالجراثيم والبكتريا، وذلك إذا لم تنظف بشكل صحيح.

وتفصيلآ، نصح الدكتور فيليب تيرنو، أستاذ علم الأمراض والأحياء المجهرية في جامعة نيويورك، بتنظيف قوارير الماء من الداخل والخارج بالماء الساخن والصابون مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.

حيث أوضح أن البكتيريا تميل إلى تكوين طبقة بيولوجية داخل القارورة القابلة لإعادة الاستخدام مع مرور الوقت؛ لذا لا بد من التخلص منها بتنظيفها بشكل جيد.

كما أشار إلى أن البكتيريا الخارجية أكثر إثارة للقلق، لأن البعض قد يحمل سلالات من المكورات العنقودية لا يملكها الآخرون، وينقلونها إلى غيرهم بعد ملامسة الأسطح.