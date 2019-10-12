عندما تتعاون «بوينج» و«بورشة».. السيارات الطائرة تحلق فوق الطرق السريعة

واشنطن(صدى):

في خطوة غير مسبوقة في عالم السيارات؛ وقعت عملاق صناعة الطائرات الأمريكية بوينج اتفاقية تعاون مع شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة “بورشة” الألمانية لإنتاج مركبات طائرة يمكنها التحليق لتجتاز الصعوبات المرورية مع الإقلاع والهبوط بشكل عمودي.

وتعتزم الشركتان دراسة الأسواق الواعدة إلا انه من المتوقع نجاح هذا النوع الفريد من السيارات بشكل غير مسبوق ؛ بعدما أصبح التنقل الجوي بإمكان الجميع.

ومع ذلك ؛ فإن هناك ضوابط للسماح بإستخدام المركبات الطائرة المتميزة لتجنب وقوع مخاطر للركاب او المدن التي تحلق فوقها.