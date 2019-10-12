لـ الحوامل.. الجفاف خلال فترة الحمل يؤثر على جنينك

أميرة خالد(صدى):

تُعد كمية الماء التي تستهلكها المرأة خلال الحمل ضرورية لنقل العناصر المغذية للجنين، كما أنها تمنع حدوث الأعراض التي تترافق مع الحمل مثل الإمساك.

وتفصيلآ، يجب على ” الحامل ” أن تتناول لترين على الأقل من الماء حتى الأسبوع السابع والعشرين من الحمل، ومع نمو الجنين يجب أن تزيد كمية الماء بمقدار نصف لتر.

فيما أكد الخبراء أن النساء الحوامل اللواتي يعانين من البدانة، يجب أن يستهلكن كمية أكبر من الماء.

كما نبه الخبراء من أن الجفاف أثناء الحمل لا يؤثر على الأم فحسب، ولكنه يلحق أضرارًا صحية بالجنين أيضًا.