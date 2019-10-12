لـ قائدي السيارات.. اتبع هذه الإجراءات لإيقاف السيارة بحالات الطوارئ

أميرة خالد(صدى):

تُجهز السيارات الحديثة بنظام التحذير من التصادم أو نظام الفرامل الاضطراري، حيث تتعرف عن طريق المستشعرات على العقبات أو السيارات التي تشكل خطرًا وتحذر قائد السيارة منه

وتفصيلآ، أوضحت مؤسسة ” ديكرا ” للفحوصات الفنية، أن هذا الموقف يتطلب من قائد السيارة القيام بعملية الكبح الاضطراري.

وعن عملية الكبح الكامل في حالات الطوارئ، فهي تتطلب من قائد السيارة أن يقوم بالكبح دفعة واحدة؛ للوصول إلى أقصى حد من التباطؤ.

أما أثناء الكبح فيجب الضغط على دواسة القابض في حالة السيارات المجهزة بناقل الحركة اليدوي؛ وذلك تفاديًا لتوقف المحرك.

ويكمن الخطأ الأكثر شيوعًا في مثل هذه الحالات، هو التدرج في عملية الكبح؛ حيث تكون قوة الكبح غير كافية لإيقاف السيارة.