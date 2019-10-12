لذوات البشرة «العربية».. نصائح لا غنى عنها لجمال وشباب دائمين

أميرة خالد(صدى):

يختلف العناية بالبشرة على حسب نوعها ؛ وللبشرة العربية المميزة باللون الخمري أو الأسمر مزايا جمالية فريدة في حال العناية بها علي النحو الأمثل .

ووفقا لموقع glow pink فإن هناك نصائح هامة ينبغي ألا تفوتك لبشرة دائمة الشباب وخالية من العيوب ؛ على النحو التالي :

1- تجنبي التعرض للشمس خاصة في الفترة من 1إلى 4 عصرا ؛ فهذه الفترة كافية بتدمير خلايا البشرة بسبب آشعة الشمس الضارة.

2- احرصي على ترطيب بشرتك خاصة بعد ازالة الشعر.

3- واظبي على الزيوت الطبيعية وماسكات المواد الطبيعية لأنها تحمي البشرة السمراء من البقع ؛ كما تمنع ظهور التجاعيد .

ومن أفضل الماسكات التي ينصح بها خبراء التجميل ؛ الزبادي والليمون مع الخيار ؛ وزيوت الجوجوبا والأرجان.