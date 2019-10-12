بالفيديو.. سيدة كردية تصب لعناتها على الرئيس التركي: «يلعن أبو أردوغان»

وكالات(صدى):

وثق مقطع الغضب المشتعل لسيدة كردية بسوريا ضد العدوان التركي على حي القامشلي بشمال شرق البلاد.

وأظهر المقطع الذي بثته قناة الغد ‘ السيدة تصب لعناتها على ” أردوغان ” قائلة : يلعن أبو أردوغان ؛ يلعن أبو الدولة التركية والأمريكية ؛ يلعن كل الدول الداعمة لأردوغان ‘ معبرة عن حجم الظلم والقهر الذي يتعرض له أكراد سوريا علي يد عصابات اردوغان.

وقامت الطائرات التركية بشن هجمات على الأكراد أسفرت عن مقتل المئات فيما اضطر الآلاف للنزوح.

وفي سياق متصل ؛ تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من قتل 262 فرد من المعتدين الأتراك والفصائل الداعمة أثناء العدوان على شمال شرق سوريا.