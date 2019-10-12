بالفيديو.. فنانة عربية تعترف بممارسة الجنس مع مخرج شهير والأخير يهددها

مليكة فؤاد(صدى):

صدمت الممثلة المغربية حنان المسعودي جمهورها بعد اعترافها بفضيحة عن علاقة جنسية جمعتها بالمخرج الفرنسي الجزائري أحمد أكساس الشهير بـ ” أكطاريس ” ، وأنجبت منه ابنته ملاك.

وأبانت أن المخرج أقر بابنته أول الأمر إلا أنه أنكر أبوته للطفلة بعدها وقدم تحليل دم مزور وحصل بموجبها على حكم اعتبرته صادما وغير منصف.

وأشارت الممثلة المغربية إلى أن والد ابنتها هددها عدة مرات، مبينة أنه في حال عدم إنصافها، ستتخلى عن جنسيتها المغربية التي لم تجعلها تحصّل حقوقها.