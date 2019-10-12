العراق: تشكيل لجنة تحقيقية عليا بخصوص ما وقع في ساحات التظاهر
شكلت الحكومة العراقية اليوم لجنة تحقيقية عليا للوصول إلى نتائج بخصوص ما وقع في ساحات التظاهر التي انطلقت في بغداد وعدد من محافظات وسط وجنوب العراق ابتداءً من الأول من الشهر الحالي واستمرت عدة أيام.
وتضم اللجنة – بحسب بيان صحفي حكومي – ممثلين عن الوزارات المختصة والأجهزة الأمنية وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى ومجلس النواب ومفوضية حقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن الهدف من تشكيل اللجنة الوصول إلى نتائج موضوعية وأكيدة وإحالة المتسببين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وعدم التواني في ملاحقتهم واعتقالهم وتقديمهم إلى العدالة مهما كانت انتماءاتهم ومواقعهم.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 52922 ] نشر منذ 15 دقيقة
الحكومة العراقية
تجرح وتداوي😉