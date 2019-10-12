«أرامكو» تستعد للإعلان عن الطرح الأول لأسهم الشركة في 20 أكتوبر الجاري

نايف السالم(صدى):

يشهد يوم الخميس المقبل، اجتماع مجلس إدارة شركة ” أرامكو ” السعودية؛ لإصدار قراره النهائي بشأن الطرح الأولي لأسهم الشركة العملاقة.

وعن تفاصيل ذلك، فإنه سيتم إعلان الطرح في 20 أكتوبر الجاري، فيما سيكون عرض الطرح بعد ذلك بسبعة أيام، وذلك وفقًا لما جاء بوكالة ” بلومبيرج ” .

ومن المرجح أن يبدأ تداول أسهم ” أرامكو ” في سوق المملكة في نهاية نوفمبر المقبل، حيث يتوقع طرح 2% من أسهم الشركة للتداول.

من الجدير بالذكر أن الاستثماريين ومستشاري أرامكو، سيقدمون خلال الـ24 ساعة المقبلة توصياتهم النهائية بشأن تقييم شركة النفط العملاقة.