5 أعراض شائعة تؤكد إصابتك بأخطر مسببات أمراض القلب

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يعتبر ارتفاع الكوليسترول في الدم من أخطر مسببات أمراض القلب نظرا لترسب الدهون بالأوعية الدموية ما يؤدي لإنسداد الشرايين.

ويؤكد الأطباء أن هناك 5 أعراض شائعه تدل على الإصابة بها وهي كالتالي :

1- الصداع : نتيجة لتأثير الكوليسترول على الدورة الدموية والأكسجين بالدم.

2- صعوبة الهضم ‘ نتيجة لتراكم الدهون على الكبد.

3- الإمساك : بسبب وجود دهون بالأمعاء الدقيقة مما يؤثر على كفائتها.

4- رائحة الفم الكريهة : نتيجة لإفراز الكبد مادة تصعب الهضم وتسبب جفاف الفم وتغير رائحته.

5- الم اصدر : بسبب ارتفاع ضغط الدم الناتج عن زيادة الكوليسترول.

ويؤكد الأطباء أنه كلما كان الكشف مبكراً كلما سهل السيطرة على نسبة الكوليسترول بالدم قبل حدوث اي مضاعفات.