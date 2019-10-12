5 أعراض شائعة تؤكد إصابتك بأخطر مسببات أمراض القلب
يعتبر ارتفاع الكوليسترول في الدم من أخطر مسببات أمراض القلب نظرا لترسب الدهون بالأوعية الدموية ما يؤدي لإنسداد الشرايين.
ويؤكد الأطباء أن هناك 5 أعراض شائعه تدل على الإصابة بها وهي كالتالي :
1- الصداع : نتيجة لتأثير الكوليسترول على الدورة الدموية والأكسجين بالدم.
2- صعوبة الهضم ‘ نتيجة لتراكم الدهون على الكبد.
3- الإمساك : بسبب وجود دهون بالأمعاء الدقيقة مما يؤثر على كفائتها.
4- رائحة الفم الكريهة : نتيجة لإفراز الكبد مادة تصعب الهضم وتسبب جفاف الفم وتغير رائحته.
5- الم اصدر : بسبب ارتفاع ضغط الدم الناتج عن زيادة الكوليسترول.
ويؤكد الأطباء أنه كلما كان الكشف مبكراً كلما سهل السيطرة على نسبة الكوليسترول بالدم قبل حدوث اي مضاعفات.
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