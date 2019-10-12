تأشيرة الزيارة السياحية للمملكة لن تقتصر على 49 دولة فقط

حمود العنزي(صدى):

أظهرت لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة في المملكة، أن التأشيرات التي ستمنح للسائحين عند الوصول أو التأشيرات الإلكترونية، لن تقتصر على حاملي جنسية 49 دولة فقط.

حيث ستشمل حاملي جنسيات الدول الأخرى ” غير المشمولة بالقرار ” ، عند حملهم تأشيرات سياحية أو تجارية صادرة من ” أمريكا، بريطانيا، أو الدول المانحة لتأشيرة الشنغن ” .

كما كشفت اللائحة أن حاملي جنسيات الدول غير المشمولة بالقائمة غير الحاصلين على التأشيرات من ” أمريكا، وأوروبا، وبريطانيا ” ، بإمكانهم أيضًا دخول المملكة من خلال التواصل مع ممثليات المملكة في الخارج.

ويشترط ذلك ” تقديم تذكرة عودة، حجز سكن داخل المملكة، شهادة تعريف بالعمل، إثبات الملاءة المالية، خط سير الرحلة، عنوان السكن في بلادهم ” ، وذلك وفقًا لما جاء بـ ” عكاظ ” .

كما سُيلزم السائح طالب التأشيرة بتعبئة نموذج طلب التأشيرة وإرفاق الوثائق الثبوتية المطلوبة، وحمل جواز سفر ساري المفعول لا تقل مدته عن 6 أشهر، والحصول على تأمين طبي معتمد في السعودية.

وسيتم تسجيل عنوانه داخل السعودية، ودفع رسوم التأشيرة، وألا يقل عمره عن 18 عامًا، إذا لم يكن برفقة ولي أمره.