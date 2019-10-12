وجبة ساخنة تنهي حياة رجل قبل أيام من زفافه

لندن(صدى):

في واقعة غريبة من نوعها، تسببت وجبة شديدة السخونة بوفاة آكلها البريطاني، والذي كان يستعد للاحتفال بزفافه على عروسه بعد أيام قليلة.

وتوفي الرجل بعد تناول وجبة طعام ساخنة لم يمر عليها دقائق بعد خروجها من الفرن بهدف التذوق فقط، وذلك خلال إحدى المناسبات العامة، حيث توفي بعدها بنحو 12 ساعة فقط.

وتبين أن الطعام الساخن أدى إلى احتراق حلق الرجل وتسبب بضرر بالغ في منطقة الحلق ما أدى إلى الوفاة بعد ذلك.

وكان الرجل قد بدأ يعاني من صعوبة في البلع، ومن ثم بدأ يعاني من الاختناق التدريجي وصعوبة في التنفس، وهو ما أدى إلى وفاته بعد فترة قصيرة.