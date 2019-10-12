بالفيديو والصور.. ظهور سمكة قرش بشواطئ القنفذة والأهالي يتعاملون!

نايف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو، لحظة العثور على سمكة قرش بشاطئ حنيش بمحافظة القنفذة، ما أثار الرعب بين المتواجدين.

وتعامل الأهالي مع السمكة، وقاموا بقتلها، وهو ما عقب عليه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة.

وأوضح المكتب أنه كان يفضل مغادرة المرتادين المياه، والتواصل مع وحدة البحث والإنقاذ بحرس الحدود التي بدورها تقوم بإبلاغ الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة؛ ليتم التعامل مع هذا الحيوان.

ولفت إلى أن هذا الحيوان يمكن أن يكون قد ضل طريقه، ولم يستطع العودة إلى الأعماق، أو أنه يعاني إصابة يمكن التعامل معها بدلاً من قتله.