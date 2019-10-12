320 امرأة يمنية معتقلات في سجون الحوثي

وكالات(صدى):

كشفت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية الشرعية، أمس الجمعة، أن 320 امرأة لا يزلن معتقلات في سجون ميليشيات الحوثي الانقلابية، مؤكدة أن الحكومة تعمل وتبذل جهودا كبيرة مع المجتمع الدولي من أجل إطلاق سراحهن.

ولفت وزير حقوق الإنسان، محمد عسكر، إلى استخدام تنظيمي القاعدة وداعش للمرأة في العمليات الإرهابية، مؤكدا أن الحكومة اليمنية تدعم قرار مجلس الأمن رقم 1325 المتعلق بالمرأة والسلام وأصدرت قرارا بإنشاء لجنة وزارية لتنفيذه وإعداد خطة وطنية من أجل ذلك.

وحمل عسكر، ميليشيا الحوثي الانقلابية أسباب كل ما يحصل من دمار وانتهاكات قتل وإصابة المدنيين خاصة النساء والأطفال.

ودعا وزير حقوق الإنسان اليمني، المجتمع الدولي إلى دعم جهود الحكومة لتنفيذ القرار 1325 لدعم المرأة وتمكينها، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وشدد على ضرورة دعم القرار 2216 وتنفيذه كسبيل لإنهاء الحرب في اليمن وإحلال السلام.