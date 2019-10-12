بحجة تعديل وضعها القانوني.. شاب يستدرج فتاة ويغتصبها

أبو ظبي(صدى):

استدرج شاب من جنسية خليجية في الإمارات، فتاة وافدة، بحجة مساعدتها على تعديل وضعها القانوني، ثم اغتصبها.

وكان الشاب قد تعرف إلى فتاة قدمت إلى الدولة بتأشيرة زيارة، وتجاوزت فترة إقامتها الشرعية، فقرر استغلال حاجتها لإشباع نزواته، ودعاها إلى شقة أحد أصدقائه، بحجة مساعدتها في تقنين أوضاع إقامتها.

وحضرت الفتاة على قدميها إلى الفخ المنصوب لها، حيث اغتصبها، ولم يكتف بذلك بل اعتدى عليها بالضرب، حتى سقطت مغشياً عليها.

وحين استيقظت المجني عليها أبلغت الشرطة، لتباشر النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، ثم أحيل إلى محكمة الجنايات بتهمة الاغتصاب، وأدانته المحكمة وقضت بسجنه 10 سنوات.