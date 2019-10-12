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  3. لم تفارقه طوال 40 عامًا.. أبو أنور يروي واقعة اصطحابه لـ « الكمان » أثناء العمرة

لم تفارقه طوال 40 عامًا.. أبو أنور يروي واقعة اصطحابه لـ « الكمان » أثناء العمرة

لم تفارقه طوال 40 عامًا.. أبو أنور يروي واقعة اصطحابه لـ « الكمان » أثناء العمرة
أميرة خالد(صدى):

تحدث «أبو أنور» الذي اشتهر بـ «عازف الكمان» عن مدى حبه لهذه الآلة وارتباطه بها طوال 40 عامًا.

وأوضح أبو أنور أنه طوال ٤ عقود لم تفارقه الآلة في حله وترحاله، حتى أنه ذهب بها في أماكن كثيرة.

وقال عازف الكمان إنه يعتبر الكمان مثل أولاده وبناته لا يمكن أن يفرط فيها فأينما تواجد هو تواجدت معه.

ومن بين المواقف التي حدثت معه في أحد المرات حين كان ذاهبا للعمرة وجد نفسه يضع الآلة في حقيبة السفر، قائلا: لا أعرف لماذا فعلت ذلك.

وأكد أمه يقضي كل وقته أو أغلبه عازفًا عليها، مشددًا على أن الآلة تعني له كل شيء.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 29444 ] نشر منذ 49 دقيقة

اخذتها معك للحرم اثناء العمره عسى ما عزفت بها داخل الحرم

[ عدد التعليقات: 474 ] نشر منذ 5 دقائق

الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاة فية
اللهم اهدنا واياة الي طريق الحق
لوكان قرأن لحفظتة ليكون انيسك في قبرك

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