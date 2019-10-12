بالفيديو.. 3 لصوص يلهون مسنًا لنشل محفظته بطريقة ماكرة

علي القحطاني(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول، واقعة سرقة داخل سوبر ماركت بالرياض، تعرض لها مواطن مسن.

وأظهر الفيديو ، ثلاثة أشخاص يتظاهرون بأنهم يتسوقون داخل السوبر ماركت بحي قرطبة بالرياض.

وقام اثنين من اللصوص بإلهاء المسن بالكلام لتشتيت انتباهه، وخلال حديثه معهما قام الشخص الثالث بسرقة محفظته، ولاذوا بالفرار .