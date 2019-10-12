بالفيديو.. 3 لصوص يلهون مسنًا لنشل محفظته بطريقة ماكرة
وثق مقطع فيديو متداول، واقعة سرقة داخل سوبر ماركت بالرياض، تعرض لها مواطن مسن.
وأظهر الفيديو ، ثلاثة أشخاص يتظاهرون بأنهم يتسوقون داخل السوبر ماركت بحي قرطبة بالرياض.
وقام اثنين من اللصوص بإلهاء المسن بالكلام لتشتيت انتباهه، وخلال حديثه معهما قام الشخص الثالث بسرقة محفظته، ولاذوا بالفرار .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 29439 ] نشر منذ 10 دقائق
إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33)