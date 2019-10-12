مورينيو يتحدث عن لاعب يفوق رونالدو وميسي

ماجد محمد(صدى):

كشف البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، عن أفضل لاعب شاهده في حياته.

وأكد مورينيو أن رونالدو البرازيلي كان أفضل لاعب شاهده في حياته، قائلا: أعتقد أن الإصابات قضت على مسيرته وأنه كان قادرًا على الاستمرار لفترة أطول وتقديم أداء رائع.

وعن كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، أكد أنهما أمضيا فترة أطول على القمة لمدة 15 عامًا، لكن عن التحدث بصرامة عن الموهبة والمهارة، فلا أحد يفوق رونالدو البرازيلي -على حد قوله-.

وأشار إلى أن الموهبة الكبيرة التي تمتع بها رونالدو حينما كان يبلغ من العمر 19 عامًا جعلت منه لاعبًا مدهشًا.