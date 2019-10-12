الإجراءات المطلوبة لاستخراج هوية للمعاق أقل من 15 عامًا

علي القحطاني(صدى):

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية الإجراءات المطلوبة لاستخراج هوية وطنية للمعاق الذي لم يبلغ سن الـ 15 عامًا.

وجاء ذلك ردًا على استفسار مواطن: « عندي طفل معاق عمره 12سنة، هل أقدر أن أستخرج له هوية وطنية، مع العلم أنه طالب، فما المطلوب؟ ».

وأجابت الأحوال المدنية بأنه يمكنه استخراج هوية له، قائلة: « نعم، لكن يلزمه حجز موعد ويلزمك التعريف الإلكتروني وصور شخصية مقاس ٦×٤ والأصل من سجل الأسرة وتعريف بالمهنة ».

يذكر أن النظام يلزم كل من أكمل الخامسة عشرة أن يحصل على بطاقة هوية وطنية خاصة به، ويكون ذلك اختياريًّا لمن هم بين سن العاشرة والخامسة عشرة، بعد موافقة ولي الأمر.