بالصور.. أعلى مصلى معلق في العالم يطل مباشرة على الكعبة

نايف السالم(صدى):

كشفت مجموعة من الصور، أحدث تفاصيل عن مشروع أعلى مصلى معلق في العالم، في مكة المكرمة.

ويطل المصلى مباشرة على الكعبة المشرفة، حيث بُني على ارتفاع 161 متراً، وتبلغ مساحته أكثر من 400 متر مربع، ويتسع لأكثر من 200 مصلٍ.

ومن جانبه أوضح رئيس اللجنة العقارية في غرفة مكة، أنس صالح صيرفي، أن المصلى المعلّق على اتصال سمعي وبصري مع جماعة المسجد الحرام، وذلك ضمن برج جبل عمر، وهو على محور المشاة الرئيسي المؤدي إلى محطة قطار الحرمين عبر مشروع طريق الملك عبدالعزيز الموازي وينتهي بساحة الحرم الشريف.

يذكر أن المرحلة الأولى من تنفيذ المصلى انتهت، والتي تضمنت رفعه بين برجيْن توأمين، في المنطقة المحيطة بالحرم المكي، ويتبقى فقط عملية التشطيب وأخذ التصاريح اللازمة.