شاهد مزاد علني في معرض الصقور والصيد بالرياض

علي القحطاني(صدى):

انطلق معرض الصقور والصيد في إطار فعاليات موسم الرياض وسط تحديات كبيرة حيث كان الإقبال كثيف بشكل أكثر من المتوقع بنسبة كبيرة .

وأقيم في إطار معرض الصقور والصيد مزادًأ علنيًأ لعدد من الصقور؛ والذي شهد تنافساً شديداً بين الزوار والهواة لشراء الأنواع المميزة .

وشهدت أقسام معرض الصقور والصيد في يومه الأول حضوراً كبيراً لمختلف أركانه، واتجهت أغلبيتهم لقسم الأسلحة الذي بلغ عدد زواره من بعد صلاة الجمعة حتى الساعة السادسة مساءً أكثر من 30 ألف زائر مما أدى إلى توقف البيع وإعادة جدولة المواعيد.