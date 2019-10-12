بالتزامن مع زيادة رسوم التبغ.. الصحة: سيقلل الاستهلاك

عادل الحربي(صدى):

نقلت وزارة الصحة، دراسة علمية تؤكد أنه كلما زادت الرسوم على منتجات التبغ كلما قل استهلاكها.

وكشفت الوزارة أثر زيادة أسعار منتجات التبغ حسب منظمة الصحة العالمية، والتي توضح أنه كلما زادت الأسعار بنسبة 10% انخفض الاستهلاك بنسبة 4%.

وبدأ العمل بلائحة رسوم تقديم منتجات التبغ، يوم الأربعاء الماضي، حيث تبدأ رسوم تقديم منتجات التبغ من 600 ريال خلال الفعاليات إلى 100 ألف ريال سنويا في الفنادق فئة الخمس نجوم.

وتراوحت رسوم تقديم منتجات التبغ في المطاعم والمقاهي ما بين 5 و30 ألف ريال، وذلك حسب التصنيف والمنطقة، ويكون تحصيل الرسوم من إجمالي فاتورة مبيعات المحل.