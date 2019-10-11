في افتتاح دوري الدرجة الثانية : فريق عرعر يفرح جمهوره ويتصدر مجموعته

محمد السعران(صدى):

كسب نادي عرعر لكرة القدم أولى مبارياته في افتتاحية دوري الدرجة الثانية بثلاثة أهداف رائعة في مرمى ضيفه فريق الحجاز ، سيطر الفريق على أغلب مجريات المباراة ، سجلت أهداف المباراة في شوطها الثاني بدءا من اللاعب محمد ظاهر من تمريرة توغل بها وأودعها المرمى ، سجل بعدها المحترف البرازيلي جيرالدو الهدف الثاني الخرافي لعرعر لاعبه من منتصف الملعب مما أشعل المدرجات ، وفي الدقائق الأخيرة للمباراة سجل دباس الشمري الهدف الثالث لعرعر .

وبعد المباراة هنأ رئيس نادي عرعر لاعبي الفريق على المستوى الرائع ، جمهور عرعر كانوا علامة فارقة طيلة شوطي المباراة بأهازيجهم وهتافاته .