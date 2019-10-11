تحذير من تقلبات الطقس على 6 مناطق لـ 8 ساعات

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا مبكرًا على منطقة مكة المكرمة، يشمل :«أضم – الطائف – العرضيات – القنفذة – الكامل – الليث – ميسان».

وحذرت الأرصاد من هطول أمطار متوسطة الى غزيرة وأتربة مثارة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية وتساقط البرد.

كما أصدرت الهيئة، تنبيهًا على المنطقة الشرقية يشمل: « الأحساء – الجبيل – الخبر – الخفجي – الدمام – العديد – القطيف – النعيرية – بقيق – رأس تنورة – قرية العليا » .

وحذرت الهيئة من الضباب على هذه المحافظات مصحوبًا بتدني في مدى الرؤية، كما نبّهت مناطق الباحة وجازان وعسير، من هطول الأمطار المتوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية.

وأوضحت أن المدينة المنورة ستشهد رياح نشطة وسحب رعدية، مصحوبة بتدني في الرؤية الأفقية، مؤكدة أن حالة الطقس بدأت عند منتصف الليل على جميع المناطق وستنتهي في الثامنة صباح السبت.