سقوط مروع لدومينيك حوراني يُدخلها المستشفى

بيروت(صدى):

نُقلت الفنانة اللبنانية، دومينيك حوراني، إلى المستشفى للخضوع إلى فحوصات، بعد سقوطها بشكل مفاجئ خلال بروفة فستان جديد كان سترتديه في أغنيتها الجديدة.

ونشرت صفحتها الرسمية على «إنستجرام»، الفيديو معلقة: «لكل من يحب الاطمئنان على دومينيك ، تعرضت لحادث أثناء تجربتها فساتين لتصوير أغنيتها الجديدة في منطقة الجميرة عند المصمم رولان خوري حيث وقعت ونقلت حالا إلى المستشفى وهي حاليا في الأشعة».

وطرحت الفنانة دومينيك حوراني، أحدث كليباتها بعنوان «يا عريس»، وشاركها في غنائه الفنان الشعبي أحمد فيجو، وهو من إخراج مينا عدلة.