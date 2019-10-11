أحلام تكشف علاقة فجر السعيد بطلبها إلغاء مشاركتها في ذا فويس

أميرة خالد(صدى):

أوضحت للمرة الأولى الفنانة أحلام أنها طلبت إلغاء مشاركتها في برنامج المواهب الغنائية ذا فويس بسبب فجر السعيد.

وقالت أحلام إنها كانت ترغب في إلغاء مشاركتها نهائيًا عندما مرضت الإعلامية فجر السعيد؛ لكي تستطيع الوقوف بجانبها.

ولفتت إلى أن أن إدارة MBC رفضت، ثم تم التوصل إلى قرار آخر بتأجيل تصوير الحلقات الأولى من البرنامج لمدة 10 أيام.

وأكدت أنها تمكنت من الوقوف بجانب فجر السعيد في بداية مرضها وبسبب التزامها بالتصوير قضت أول 5 أيام في التصوير بصعوبة شديدة؛ لأن فجر كانت لا تزال في مرحلة الخطر، متمنية لها الشفاء العاجل والدعاء لها.