انقلب السحر على الساحر.. رايتس ووتش تتهم أردوغان بقتل اللاجئين السوريين

واشنطن(صدى):

فتحت هيومن رايتس ووتش النار على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، منتقدة سعي تركيا إلى إقامة منطقة آمنة داخل سوريا؛ مؤكدة أن مصيرها الفشل.

وذكرت المنظمة بأن تركيا قتلت 430 من اللاجئين السوريين الفارين منذ 2011.

وقالت لما فقيه نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: خطة تركيا لإنشاء منطقة آمنة بامتداد 32 كيلومترًا في سوريا قادرة على استيعاب مليون لاجئ سوري هي للأسف مضللة وخطيرة، ومصيرها الفشل “ .

وأضافت: لطالما كانت فكرة إنشاء مناطق آمنة لتوطين اللاجئين فكرة محفوفة بالمخاطر، ونادرًا ما كانت المناطق الآمنة آمنة فعليًا أينما أنشِئت خلال النزاعات السابقة.

وأشارت إلى أن العمليات العسكرية التركية الحالية في شمال شرق سوريا، يمكن أن تتسبب بتشريد المدنيين القاطنين هناك حاليًا وتعريض أي لاجئ انتقل إلى هناك للخطر.

وتابعت: هناك أيضًا مخاوف جدية من أن يهرب من الاحتجاز مقاتلو داعش البالغ عددهم 12 ألفًا والمحتجزين لدى إدارة الحكم الذاتي بقيادة الأكراد.

واسطردت: إعادة تركيا قسرًا لبعض اللاجئين السوريين منذ ديسمبر الأول 2017، وإغلاقها لحدودها مع سوريا أمام طالبي اللجوء منذ مارس 2015، وإطلاقها النار على طالبي اللجوء القادمين تهريبًا، ومقتل أكثر من 430 شخصًا منذ 2011 بحسب تقارير، تشير جميعها إلى أن تركيا تهدف إلى منع دخول المزيد من المدنيين السوريين الفارين إلى تركيا بدلًا من توفير الحماية الحقيقية.