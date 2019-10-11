عمر هوساوي يفتح النار على « المصيبيح » : لم اعتزل بسبب الشارة

نواف السالم(صدى):

رد عمر هوساوي، لاعب فريق الكرة بنادي النصر، في رسالة نارية، على تفسير الإعلامي أحمد المصيبيح لقراره باعتزال اللعب دوليًا.

وقال اللاعب عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” :لم أترجل عن المنتخب والذي تشرفت به لسنين لأجل (شارة كابتنية) كما أشار أ.أحمد المصيبيح في أحد البرامج !! ولن أزايد على زملائي ووطني من أجل شئ لايستحق، وإن كنت فعلتها فأنا لاأستحق شرف أرتداء الفنيلة لا في الماضي ولا في المستقبل ، المسألة بوضوح وبعد تفكير عميق وبعد مناقشة المدرب

وتابع :رينارد أيقنت بأني بلغت من العمر مايكفي بأن أترك المجال لغيري من اللاعبين الشباب لانني لا أستطيع أن آخذ زمني وزمن غيري من اللاعبين ،وحتى أستطيع التفرغ والتركيز في مكان واحد مع فريقي #النصر ،، ورسالتي لبعض الأعلاميين الذين أصبحوا يقتاتون على الأخبار الكاذبة ليبقوا في المشهد.

واختتم : عندما تدرك بأنك لاتستطيع الوصول للأخبار بمصداقية ودقه ، فأعلم بأنه بإمكانك الترجل أيضاً وترك المجال لغيرك من الإعلاميين الشباب والباحثين عن الحقيقة. ”

واعتزل اللاعب دوليا قبل أيام من إقامة معسكر المنتخب الوطني، لمباراتي سنغافورة وفلسطين، ضمن الجولتين 3 و4 من المرحلة الثانية بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.