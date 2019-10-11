جروس يوافق على تدريب الأهلى ويصل جدة خلال يومين

ماجد محمد(صدى):

انتهى الاتفاق بين النادي الأهلي والسويسري كريستيان جروس بشكل نهائي على تدريب النادي خلفًا للكرواتي برانكو إيفانكوفيتشز

ومن المقرر أن يصل المدرب السويسري للأهلي خلال يومين للتعاقد رسميا على أن يحضر مباراة الأهلي والتعاون في الدوري من المدرجات.

وسيتولّى جروس مهمة تدريب الأهلي للمرة الثالثة .

يذكر أن هناك خلافات في الرأي نشبت بين الأمير منصور بن مشعل المشرف على الكرة بالنادي ورئيس النادي أحمد الصائغ بسبب هوية المدير الفني الجديد للنادي المتوقع الإعلان عن اسمه قريبًا.